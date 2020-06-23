На переезде возле станции "Звейниекциемс" столкнулись поезд и внедорожник

Вечером 22 июня два человека пострадали в результате столкновения внедорожника с пассажирским электропоездом на станции "Звейниекциемс", сообщили агентству LETA представители Госполиции и AS "Pasažieru vilciens".

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Предсавитель AS "Pasažieru vilciens" Агнесе Лиците сообщила агентству LETA, что столкновение поезда, следовавшего по маршруту Рига — Скулте, и внедорожника Mitsubishi Pajero произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. В машине находились два человека, которые отказались от госпитализации после прибытия врачей скорой помощи.

Полиция получила вызов в 17:39, сообщила агентству LETA Гита Гжибовска, представитель Государственной полиции.

Полиция обстоятельства и причины произошедшего объяснит в ходе расследования. По словам Гжибовской, полиция заслушала показания машиниста и водителя внедорожника.

Из-за инцидента, случившегося возле станции "Звейниекциемс", поезда по маршруту Рига — Скулте курсировали с опозданием в 40 минут.