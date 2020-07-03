На подпольном спиртзаводе изъяли более 1000 литров нелегального алкоголя

По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 27 апреля сотрудники полиции Айзкраукле в рамках уголовного процесса провели санкционированный обыск, в результате которого изъяли 1005 литров жидкости, содержащий этиловый спирт, а также приспособления для производства алкоголя. В минувший четверг дело передали с прокуратуру.

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В ЗРУП пояснили, что алкоголь нашли в Кокнеском крае, на территории частной собственности, принадлежащей ранее не судимому мужчине.

В том случае, если в суде будет доказана вина обвиняемого, ему может грозить до 5 лет лишения свободы, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.