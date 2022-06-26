На пятый день поисков спасатели обнаружили в Гауе тело утонувшего мужчины

25 июня Государственная пожарно-спасательная служба обнаружила в реке Гауя тело утонувшего мужчины (1973 г.р.), который пропал без вести четырьмя днями ранее. Об этом сообщила агентству LETA представитель службы Илзе Даме-Бирзиня.

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Как сообщалось, днем 22 июня в Цесисе двое мужчин решили искупаться в реке Гауя. В 17.39 на пульт спасателям поступил вызов на улицу Гауяс. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что один мужчина смог самостоятельно добрался до берега, а другой пропал без вести.

Спасатели провели поиск над водой и под водой, но никого не нашли. Поскольку на этом участке реки Гауя имеет сложное русло, для поиска использовался также эхолот.

Поиски мужчины продолжались в течение дня также в четверг, пятницу и субботу. Наконец, 27 июня, в воскресенье, на пятый день поисков спасатели смогли обнаружить и вытащить на берег тело утонувшего мужчины, передав его сотрудникам Государственной полиции.

Спасатели неоднократно обыскали место, где мужчина скрылся под водой, русло реки до Райскумской волости исследовалось несколько раз — безрезультатно. Местность, где произошло трагическое происшествие, сейчас загорожена, установлены запрещающие купание знаки, сообщает LSM.lv.

"Мы купались здесь все прошлое лето, — рассказывает Микс Дукурс, прибывший на место через десять минут после того, как мужчина пропал. Его мать все видела — купающийся мужчина что-то ответил женщине, а потом исчез под водой.

"Там была семья, я так понимаю, жена и муж, которые здесь отдыхают регулярно. Местные жители, не впервые здесь. Но в этом году, как сказали спасатели, Гауя непредсказуемая. Вот, например, в этом месте 8 метров глубины. Сам спасатель сказал, что не рискнет здесь купаться", — рассказывает очевидец.

Райвис Индриксонс, командир Видземской региональной бригады спасателей, поясняет: "Уровень воды очень высокий, течение усилилось. Так что плавать опасно".

"В этом популярном месте для купания в Цесисе русло реки резко изменилось, поэтому место для купания теперь стало глубже. Напоминаем, что оно небезопасно и закрыто", — указала представитель Госполиции Анце Розите.

Между тем 25 июня в Риге пожарные в ходе поисков в озере Юглас нашли утонувшего 63-летнего мужчину. Пожилой человек отправился купаться в пятницу, 24 июня, но на берег не вышел.

За минувшие сутки, 25 июня, сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы поступило 29 вызовов на проведение спасательных работ. Некоторым людям требовалась помощь, чтобы добраться до берега.

25 июня в 11 часов пожарным поступил вызов в Екабпилс, где в водохранилище Раджу два человека на лодке не могли самостоятельно добраться до берега. Спасатели доставили людей на берег.

25 июня около 12.00 поступил вызов из Лигатне, где на реке Гауя перевернулась лодка, и людям требовалась помощь. На месте происшествия установлено, что люди находились на островке, с которого самостоятельно выбрались три человеке, а одного пожарные вывезли на берег.