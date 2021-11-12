На Рижском центральном рынке задержаны торговцы контрабандными сигаретами
Foto: Valsts policija

Госполиция задержала двух мужчин на Рижском центральном рынке за нелегальную торговлю сигаретами.

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6 ноября стражи порядка по подозрению в незаконном хранении и продаже сигарет задержали на Рижском центральном рынке двух мужчин 1990 и 1957 года рождения.

Задержанные уже ранее попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

Во время санкционированного обыска на Центральном рынке из складских помещений были изъяты нелегальные табачные изделия различных марок — в целом стражи порядка нашли 11 400 сигарет без латвийских марок акцизного налога, но с соответствующими марками Беларуси.

Мужчины признаны подозреваемыми в преступлении. К одному из задержанных применена самая строгая мера пресечения — заключение под стражу. Ко второму мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как сообщила начальник 3-го бюро Управления Криминальной полиции Рижского региона Инга Мейкшане, в последние годы уменьшился оборот нелегальных сигарет на Центральном рынке. Этому поспособствовали принятые 29 сентября прошлого года поправки к Уголовному закону — уголовная ответственность может грозить даже за продажу одной нелегальной сигареты.

Несмотря на это, некоторые люди продолжают незаконную торговлю сигаретами и придумывают новые способы, как замаскировать противозаконные действия. Например, высылают наблюдателя, устраивают встречу с покупателем за территорией рынка.

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rus.DELFI.lv

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