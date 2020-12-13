На российско-латвийской границе пресечена контрабанда ядовитых веществ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники таможенного поста"Бурачки" (российско-латвийская граница) предотвратили попытку ввоза более 1300 литров ядовитых веществ на территорию России.

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Таможенники остановили грузовик, следовавший из Германии в Москву. Согласно документам, в машине перевозили "эфиры, кислоты, кетоны, соединения органо-неорганические" общим весом брутто 12 тонн.

По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни РФ, на основании применения системы управления рисками таможенники провели досмотр, в результате которого обнаружили 1300 литров метанола, 20 литров никотина 99,9% и 20 килограммов фенола.

Указанные вещества относятся к категории ядовитых и ввезти их можно лишь при наличии лицензии или специального заключения. Контрабандный товар: 500 бутылок метанола, 20 упаковок никотина и 12 упаковок фенола кристаллизованного, изъят. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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