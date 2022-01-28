На Саркандаугаве горел склад, эвакуировано более 20 человек

В пятницу в Риге, на ул. Уриекстес загорелся склад. На ликвидацию пожара Государственна пожарно-спасательная служба (ГПСС) направила несколько расчетов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным ГПСС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в12.40. В одноэтажном здании горел склад, старые аккумуляторы, резиновые покрышки и др. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Из-за пожара возникло сильное задымление. Локализовать пожар удалось в 14.19. Из здания спасатели эвакуировали 21 человека.

На месте ЧП работают 27 сотрудников ГПСС, а также привлечено 6 пожарных цистерн и автолестница.