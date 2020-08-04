На шоссе столкнулись микроавтобусы: пятеро пострадавших госпитализированы
Foto: LETA

В результате столкновения двух микроавтобусов в Карсавском крае пострадали два водителя и три пассажира. Об этом сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП).

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По данным полиции, столкновение микроавтобусов VW Transporter
произошло 3 августа, в 17.43 на дороге Виляка — Карсава возле деревни Бляши (волость Салнавас). Пострадали водители 1970 и 1967 г.р., а также пассажиры обоих транспортных средств — мужчины 1959, 1958 т 1985 г.р. Все пострадавшие госпитализированы.

По делу начат уголовный процесс.

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