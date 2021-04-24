На Сигулдском шоссе BMW 540 разогнался до 230 км/ч и другие антирекорды скорости
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Абсолютный рекорд скорости на дорогах Латвии в прошлом году был зафиксирован стационарным фоторадаром на шоссе РигаСигулда — Вецлайцене. По информации Госполиции, водитель, управлявший BMW 540, мчался на скорости 230 км/ч.

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Еще одного лихача засекли на шоссе Рига — Айнажи, где Mercedes-Benz S350 разогнался до 217 км/ч. Третий антирекорд принадлежит водителю Porsche Panamera, который ехал по Вентспилсской трассе на 193 км/ч.

Также в пятерку лихачей вошли водители Volkswagen Passat и Mercedes Benz ML 63 AMG, ехавшие со скорость 191 км/ч: один по Сигулдскому шоссе, второй — по Таллинскому.

В населенных пунктах максимальное превышение скорости было зафиксировано стационарным фоторадаром возле Светциемса (Таллиннское шоссе) — там водитель BMW 518d промчался на скорости 168 км/ч.

На втором месте по антирекорду скоростного режима водитель Mercedes-Benz ML 400 CDI, который ехал возле Балтэзерса на 166 км/ч. На третьем месте — Toyota Aristo, водитель которой очень спешил возле Лапмежциемса на скорости 162 км/ч.

Еще одного лихача фоторадары засекли возле Стренчи — там Ford Galaxy ехал по населенному пункту на 156 км/ч. Кроме того, на этот раз в списке оказалась и Рига: водитель Mercedes Benz E270 ехал по ул. Маскавас на 152 км/ч.

В целом за 2020 год стацонарные и переносные фоторадарады зафиксировали 362 056 нарушений скоростного режима. За нарушения, зафиксированные фоторадарами, выписаны денежные штрафы на общую сумму 14 489 305 евро.

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DELFI Авто

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Айнажи BMW Ford Galaxy Mercedes Benz Mercedes-Benz Porsche Toyota Volkswagen Рига Сигулда
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