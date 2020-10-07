На Сигулдском шоссе задержали пьяного гражданина Индии

Благодаря бдительным гражданам сотрудники Региональной муниципальной остановили на трассе А2 гражданина Индии, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечает Degpunktā, автомобиль Mazda, которым управлял иностранец, заметили на пути от кафе Sēnīte к Риге. Звонившие в полицию водители сообщили, что, судя по манере вождения, водитель может быть пьян.

Полиция в скором времени обнаружила подозрительный автомобиль, однако водитель не реагировал на полицейских, хотя во время погони им пришлось включить сирену и проблесковые маячки. В итоге, дорогу нарушителю перегородил ехавший микроавтобус.

При проверке гражданин Индии предъявил только вид на жительство. В организме иностранца констатировали более 2 промилле алкоголя. Кроме того, на экспертизу отправлены его водительские права, т. к. у стражей порядка появились сомнения относительно подлинности документа. Против водителя начат уголовный процесс.