На стоянке ночью сгорели четыре машины: полиция ищет очевидцев поджога

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в ночь на 7 ноября на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал из Дубени, где на автостоянке по ул. Куршу 10 горели четыре автомобиля.

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Полиция начала уголовный процесс и просит отозваться владельцев транспортных средств, в которых есть видеорегистраторы, возможно, зафиксировавшие пиромана. Также полиция просит отозваться свидетелей данного происшествия.

Видеоматериалы просят присылать на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv, указав в теме письма "О поджоге автомобилей в Дубени". Также можно звонить по номеру 110. Анонимность гарантируется.