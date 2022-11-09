На стоянке ночью сгорели четыре машины: полиция ищет очевидцев поджога
Foto: DELFI

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, в ночь на 7 ноября на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал из Дубени, где на автостоянке по ул. Куршу 10 горели четыре автомобиля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция начала уголовный процесс и просит отозваться владельцев транспортных средств, в которых есть видеорегистраторы, возможно, зафиксировавшие пиромана. Также полиция просит отозваться свидетелей данного происшествия.

Видеоматериалы просят присылать на электронную почту kanc@kurzeme.vp.gov.lv, указав в теме письма "О поджоге автомобилей в Дубени". Также можно звонить по номеру 110. Анонимность гарантируется.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai