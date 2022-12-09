На Таллинском шоссе перевернулась фура, утром в Латвии зарегистрировано 74 аварии
Foto: F64

В пятницу днем на Таллинском шоссе, у поворота на Тую перевернулась фура. Как сообщают Latvijas Valsts ceļi, из-за погодных условий сложная ситуация по-прежнему сохраняется в окрестностях Лимбажи и Айнажи.

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В пятницу утром, период с 6 до 11 часов, в Латвии было зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших и еще две аварии, участники которых получили травмы. Об этом Delfi сообщили в Государственной полиции.

Очевидцы рассказывают, что много аварий, когда автомобиль съезжает с проезжей части в кювет.

После обеда сложная ситуация по-прежнему сохраняется на Таллинском шоссе в окрестностях Лимбажи и Айнажи. Движение затруднено на всех главных и региональных дорогах, за исключением Вентспилсского шоссе (участок от Кудры до Усмы), Лиепайского шоссе (участок Калвене до Лиепаи), а также шоссе в окрестностях Екабпилса и Ливаны.

На дороги вывдены 98 единиц снегоуборочной техники, информируют Latvijas Valsts ceļi.

В пятницу, 9 декабря, облачная погода будет сменяться солнечной. Снегопад продолжится как на востоке страны, так и в северной части Курземе, в результате чего толщина снежного покрова местами увеличится на 1-4 сантиметра, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Центр предупреждает, что дороги будут скользкими. Водителей просят быть внимательными и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям.

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