На Тейке жильцы дома нечаянно закрыли в подвале вора
Foto: DELFI

Курьезный случай произошел в многоквартирном доме на улице Ропажу 56, на Тейке. Взломав несколько замков на сараях и не найдя ничего ценного, чем поживиться, вор решил было уйти, но не смог.

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Как передаче Degpunktā рассказала жительница дома Карина, ее муж решил поменять в подвале лампочку. Зашел к соседу за лестницей, мужчины вместе спустились вниз и обнаружили, что в подвале побывал незваный гость. Судя по всему, работал профессионал.

По словам дворника, вор, скорее всего, попал внутрь, когда кто-то из жильцов оставил открытой дверь. А потом кто-то ее закрыл. Единственный путь, как можно было выбраться наружу - это пройти до второго подъезда. Впредь, такие фокусы не пройдут, так как после случившегося жильцы решили закрыть дверь, соединяющую помещения двух подъездов.

Жильцы признались, что редко хранят в подвале ценные вещи, так что убытки оцениваются лишь в несколько сломанных замков. Заявление в полицию жители дома решили не писать.

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