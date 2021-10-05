На Тенерифе задержан латвиец, разыскиваемый за контрабанду табака на 7 млн евро

Агенты национальной полиции Испании и полицейского участка национальной полиции Санта-Крус-де-Тенерифе на основании европейского ордера на арест задержали на острове Тенерифе 45-летнего гражданина Латвии.

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По данным испанского издания 20minutos, мужчина подозревается в контрабанде табака (сигарет) в особо крупных размерах — на сумму более 7 миллионов евро.

В ходе расследования, проведенного агентами, было установлено, что латвиец проживал в муниципалитете Буэнависта-дель-Норте (северо-запад Тенерифе), не вызывая подозрений у соседей.

Испанские правоохранительные органы также получили постановление латвийского суда о выдаче разыскиваемого.