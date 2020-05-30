На торфяном болоте возник пожар площадью 70 гектаров, в тушении участвует вертолет

В субботу днем, 30 мая, возник пожар на торфяном болоте Озолу в Кулдигском крае, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

Информация о пожаре поступила в ГПСС в 15:23. В субботу в 22:00 площадь пожара составляла примерно 70 гектаров. В тушении пожара участвовали 20 пожарных с шестью автоцистернами и 20 работников Государственной службы леса с тремя автоцистернами, а также примерно 20 работников добывающего торф предприятия с тракторной техникой.

В тушении пожара был задействован вертолет Национальных вооруженных сил (НВС), который с воздуха сбрасывал воду на пламя.

Представитель ведущей разработку торфа на болоте фирмы Baloži&Ko Артис Фрейбергс рассказал порталу Kurzemnieks, что из-за сильного ветра ситуация сложная и трудно прогнозируемая. Сильный ветер гонит дым в сторону Межвалде и Кулдиги, жителям не рекомендуется открывать окна.

Площадь торфяного болота Озолу - примерно 620 гектаров. Фирма Baloži&Ko в 2005 году получила разрешение на добычу торфа на болоте в течение 20 лет. Фирма ежегодно добывает на болоте примерно 130 тыс. кубометров торфа. В 2019 году оборот фирмы составил 939 тыс. евро, прибыль - 706,8 тыс. евро. По данным Crediweb.lv, бенефициарами фирмы являются четыре гражданина Германии.