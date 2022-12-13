На ул. Маскавас горела квартира в девятиэтажке: пострадал человек
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувший понедельник на пульт дежурного поступил сигнал с ул. Маскавас, где в одной из квартир многоэтажного дома в результате пожара возникло сильное задымление.

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Прибывшие по указанному адресу спасатели констатировали, что в квартире горит диван и одеяло. И хотя площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр, в результате пожара пострадал один человек. Обстоятельства ЧП выясняются.

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