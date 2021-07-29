На ул. Маскавас в Риге загорелся ангар, пожар локализован

Утром 29 июля в Государственную пожарноспасательную службу поступил вызов о пожаре на ул. Маскавас в Риге. По предварительной информации, горит ангар.
Вызов поступил в 7:46. В 10:22 пожар был локализован. VUGD сообщает, что в ангаре размещалось производство бань, а рядом на площади в 1250 м2 лежали палеты.
Ангар расположен возле перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс.
Государственная полиция сообщает, что движение на ул. Маскавас закрыто в обоих направлениях. В сторону Саласпилса можно проехать по летному полю Румбула, а в сторону Риги по объездной дороге на прилегающей территории.
По наблюдениям Delfi, в направлении Саласпилса и в сторону центра Риги образовались пробки.
На месте работали 29 пожарных-спасателей, семь автоцистерн и автолестница.
🇱🇻 Ugunsgrēks izcēlies Maskavas un Krustpils ielas krustojumā #Ķengarags #Rīga #Latvija. Blakus atrodas pirotehnikas noliktava.— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2021
🎥 Alex Moon pic.twitter.com/OQz6QAAERw
Sveiki, @ugunsdzeseji. @pieciriti Klausītāji vaicā, kas deg? https://t.co/Ldf6QYwCTS pic.twitter.com/0w6zCKTDjp— Uldis Ziediņš (@uldisz) July 29, 2021
🇱🇻 Ugunsgrēks izcēlies Maskavas un Krustpils ielas krustojumā #Ķengarags #Rīga #Latvija. Deg angārs.— BreakingLV (@breakinglv) July 29, 2021
📷 Vladimirs Volkovs (Jezduni) pic.twitter.com/OlVuhfpd2l