На ул. Маскавас в Риге загорелся ангар, пожар локализован
Foto: DELFI

Утром 29 июля в Государственную пожарноспасательную службу поступил вызов о пожаре на ул. Маскавас в Риге. По предварительной информации, горит ангар.

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Вызов поступил в 7:46. В 10:22 пожар был локализован. VUGD сообщает, что в ангаре размещалось производство бань, а рядом на площади в 1250 м2 лежали палеты.

Ангар расположен возле перекрестка улиц Маскавас и Крустпилс.

Государственная полиция сообщает, что движение на ул. Маскавас закрыто в обоих направлениях. В сторону Саласпилса можно проехать по летному полю Румбула, а в сторону Риги по объездной дороге на прилегающей территории.

По наблюдениям Delfi, в направлении Саласпилса и в сторону центра Риги образовались пробки.

На месте работали 29 пожарных-спасателей, семь автоцистерн и автолестница.

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