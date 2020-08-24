На улице Гертрудес снова провалилась брусчатка

В понедельник на улице Гертрудес в Риге снова образовался провал проезжей части, вымощенной брусчаткой, сообщает агентство LETA.

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Яма образовалась рядом с колодцем Rīgas ūdens недалеко от перекрестка с улицей Барона. Пешеходы оградили опасное место, поставив стул из ближайшего уличного кафе. Позже место ЧП обследовали полицейские.

На предприятии Rīgas ūdens сообщили, что приступили к ремонтным работам. По словам представителя Rīgas ūdens Артурса Муцениекса, причина обвала пока не установлена.

Как сообщалось, в июне на улице Гертрудес уже были зафиксированы провалы проезжей части. Дважды в ямы попадали машины.

5 июня в образовавшуюся яму по очереди провалились две машины — Mercedes-Benz и BMW. Mercedes выбрался своими силами, а BMW пришлось вытаскивать. А 30 июня возле перекрестка с Бривибас в в яму провалился Opel Astra.