Следователи Бюро криминальной полиции Земгальского региона передали в прокуратуру материалы дела об ограблении, которое произошло 28 декабря 2019 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), вечером 28 декабря в Добеле, на проспекте Межа было совершено нападение на женщину 1953 г.р. Грабитель серьезно избил свою жертву, после чего отобрал сумку с кошельком, мобильным телефоном и ключами от квартиры.

По делу начали уголовный процесс, 26 февраля 2020 года подозреваемого задержали в Риге. Известно, что мужчина 1976 г.р. ранее был неоднократно судим. В том случае, если суд признает его вину, преступнику грозит от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, а также с последующим пробационным надзором на 3 года.