На улице нашли мужчину с ножевыми ранениями: пострадавший госпитализирован

10 января, около полуночи полиция получила информацию о том, что в Айзпуте, на бульваре Райниса на улице лежит раненный мужчина. Как отмечает "Курземес вардс", пострадввшего доставили в больницу.

В полиции был начат уголовный процесс, по подозрению в совершении преступления задержали мужчину, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По информации полиции, между малознакомыми мужчинами возник конфликт, во время которого одному из них были нанесены ножевые ранения.

Подозреваемый в настоящий момент находится под арестом. Расследование продолжается.