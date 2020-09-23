На уроке вождения мужчина спровоцировал ДТП с пострадавшим

Во вторник в Елгаве во время урока вождения мужчина спровоцировал ДТП, сообщила представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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По предварительной информации, на перекрестке улиц Трактористу и Ганибу ученик не уступил дорогу автомобилю Opel Astra, который двигался по главной дороге и который после столкновения съехал в кювет.

В ДТП пострадал пассажир легковушки, которого доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося полиция составила протокол.

За минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 157 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один и пострадали 27 человек, что существенного больше среднего показателя.

Трагическая авария произошла в 7.25 в Смилтенском крае в волости Вариню. Мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, по неустановленным пока причинам съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель 1960 г.р. погиб. Полиция начала уголовный процесс.