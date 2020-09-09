На Валмиерском шоссе столкнулись автобус и легковая машина
Foto: Ekrānuzņēmums

В среду, во второй половине дня на Валмиерском шоссе произошло столкновение автобуса с легковой машиной.

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Как рассказала представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане, ДТП произошло около 14 часов в Сталбской волости Паргауйского края.

Информации о пострадавших пока нет.

Как свидетельствует видео очевидца, оба транспортных средства повреждены. На место ДТП также прибыли медики "скорой" помощи.

В аварию попал автобус автопарка VTU Valmiera. В компании утверждают, что ни пассажиры, ни водитель не пострадали. Люди были отправлены к месту назначения на другом автобусе.

Представители VTU Valmiera подробных комментариев не дают, так как происшествие расследует полиция.

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