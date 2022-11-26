На Via Baltica столкнулись автобус, легковушка и грузовик, есть погибший

Недалеко от Айнажи на дороге А1 (Via Baltica) произошло ДТП, заблокировавшее движение. Столкнулись пассажирский автобус, грузовая машина и легковая машина.

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Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что есть погибший, которого достали из автобуса. Также VUGD пишет, что вместе с медиками "неотложки" и эстонскими спасателями оказывает помощь пассажирам автобуса, а из грузовика освободили зажатого человека. Пострадали шесть человек.

Движение блокировано в обе стороны, Latvijas ceļi рекомендуют объезжать по старому шоссе возле Светциемса.

‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022



Глава Службы неотложной медицинской помощи Ципуле написала в Twitter, что на месте работает девять латвийских и три эстонские бригады "неотложки". Пострадавших отправили как в Ригу, так и в Видземскую больницу.