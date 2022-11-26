На Via Baltica столкнулись автобус, легковушка и грузовик, есть погибший
Foto: F64

Недалеко от Айнажи на дороге А1 (Via Baltica) произошло ДТП, заблокировавшее движение. Столкнулись пассажирский автобус, грузовая машина и легковая машина.

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Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что есть погибший, которого достали из автобуса. Также VUGD пишет, что вместе с медиками "неотложки" и эстонскими спасателями оказывает помощь пассажирам автобуса, а из грузовика освободили зажатого человека. Пострадали шесть человек.

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Движение блокировано в обе стороны, Latvijas ceļi рекомендуют объезжать по старому шоссе возле Светциемса.


Глава Службы неотложной медицинской помощи Ципуле написала в Twitter, что на месте работает девять латвийских и три эстонские бригады "неотложки". Пострадавших отправили как в Ригу, так и в Видземскую больницу.

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