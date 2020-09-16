На выезде из Эстонии в Латвию задержаны подозреваемые в подрыве банкомата
Foto: DELFI.ee

Эстонская полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в попытке ограбления банкомата в Синди.

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Во вторник, во второй половине дня полиция задержала мужчин в возрасте 24 и 32 лет с румынским и молдавским гражданством.

Глава бюро по расследованию уголовных преступления Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон сказал, что полицейские смогли выявить потенциальных преступников благодаря оперативному обмену информацией и эффективной работе по сбору информации.

«Полицейский патруль задержал мужчин на выезде из Эстонии», - сказал Семпельсон. По его словам, полицейские следователи собрали информацию, которая позволила быстро вычислить автомобиль мужчин.

«На данный момент следователи также выявили связь мужчин с другим похожим инцидентом, который произошел в начале сентября в Рапла. Там они также попытались добыть деньги из банкомата, но не довели дело до конца», - сказал Семпельсон.

Ведутся следственные действия, обстоятельства будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.

В ночь на вторник в центр тревоги поступило сообщение о взрыве в районе магазина Konsum на улице Яама в Синди. Выехавшие на место полицейские установили, что находившийся рядом с магазином банкомат взорвали, чтобы достать из него наличные деньги.

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LETA

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LETA
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