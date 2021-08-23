На выходных никто не пытался нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу

В воскресенье, 22 августа, второй день подряд не было констатировано попыток нелегально пересечь границу между Беларусь и Латвией, сообщает Пограничная служба.

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С 10 августа на границе было остановлено 476 нелегалов. По гуманным соображением въехать в Латвию разрешили 25 людям.

С 11 августа по 10 ноября в приграничных регионах Латвии будет действовать чрезвычайная ситуация, связанная с наплывом нелегальных мигрантов. В первой половине августа пограничники каждый день останавливали десятки иностранцев — чаще всего это были граждане ближневосточных стран — пытавшихся попасть в Латвии со стороны Беларуси.