На Яунциемском шоссе — ДТП с участием фуры, пробка растянулась до Вецмилгрависа
Foto: DELFI

На Яунциемском шоссе произошла серьёзная авария с участием фуры и легкового автомобиля Lexus. Движение полностью заблокировано.

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Фура частично съехала с полосы, у легковушки полностью разбита передняя часть. По предварительной информации, в легковушке находилась семья — мужчина, женщина, ребенок. К счастью, никто серьезно не пострадал: сработала подушка безопасности. Прибывшая "неотложка" помогала женщине и ребенку оправиться от шока. Медики надели женщине на шею специальный корсет.

Свидетели аварии говорят, что водитель автомобиля Lexus пытался обогнать шедшие впереди машины и выехал на "встречку", после чего и произошло столкновение с фурой. По предварительной информации, водитель "легковушки" совершал обгон в неположенном месте.

Из-за аварии движение практически полностью заблокировано в обе стороны. Хвост от места аварии растянулся до Вецмилгрависа. В обратную сторону тоже огромная пробка на многие километры.

"Особо смелые пытаются разъехаться на очень узком участке дороги. Автобусы не могут проехать место аварии из-за своих габаритов", — сообщает очевидец.

По данным на 15:30, движение полностью перекрыто, водителям стоит ехать в объезд.

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