На Южном мосту грузовик врезался в перила и перевернулся

В четверг, 1 июня, на Южном мосту перевернулся грузовой прицеп с обрезками деревянных досок, сообщила агентству LETA представительница Госполиции Гита Гжибовска.
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Полиция получила вызов на место аварии в 16.33. Водитель грузовика, который ехал в направлении с улицы Краста в Пардаугаву, не справился с управлением и врезался в перила моста, в результате чего прицеп с обрезками досок перевернулся.
Также на месте аварии произошло столкновение двух автомобилей.
Движение по мосту из-за случившегося не нарушено.
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