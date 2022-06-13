На затонувшем пароме "Эстония" обнаружена утечка топлива

Обломки затонувшего в 1994 году парома "Эстония" дают течь, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на пограничную службу Финляндии.

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По данным пограничной службы, ранее из обломков корабля вытекало меньшее количество мазута, но к сегодняшнему дню утечка значительно увеличилась.

По данным Морской охраны Западной Финляндии, это, вероятно, легкий топливный мазут, сообщает YLE. Для подтверждения факта взята проба вещества.

Если утечка не исчезнет, будут применены меры по ее устранению. Однако от легкого топливного мазута трудно избавиться, поскольку это вещество быстро испаряется и смешивается с морем, сообщили Iltalehti в Департаменте пограничной охраны.

Останки парома исследуют Эстонский центр расследований в области безопасности и Шведский центр расследования несчастных случаев, чтобы фотографически задокументировать паром и с помощью фотограмметрии составить трехмерную модель останков.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.