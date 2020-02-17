На земле Latvijas Dzelzceļš без согласования построили и заселили многоэтажку: начат уголовный процесс

Рижская стройуправа дала разрешение на постройку и заселение жилого дома по адресу Ренцену, 38. Это охраняемая зона железной дороги, и владелец территории, Latvijas Dzelzceļš, ничего о постройке не знал, пишет Latvijas avīze.

Компания Invest PR, которая построила сорокаквартирный дом, арендует землю у Latvijas Dzelzceļš. Госпредприятие узнало о том, что там построили, только после того, как жильцы квартир стали летом обращаться в земельную книгу. Там выяснилось, что они не могут вписать туда свою покупку — не получено разрешение владельца земли.

Владелец Invest PR Леонид Силионов обещал, что скоро все будет в порядке, но ничего так и не изменилось. Передача de facto выяснила, что в октябре полиция начала по этому факту уголовный процесс — в полицию обратились и жильцы дома, и Latvijas Dzelzceļš.

"LDz не согласовывал документы о строительстве жилого дома на арендуемой земле — только о реновации существующего здания и о строительстве производственного здания. О том, что построен жилой дом, мы узнали, когда к нам стали обращаться владельцы квартир", — рассказала пресс-секретарь LDz Элла Петермане.

По ее словам, проверив документы, которые были в Рижской стройуправе, они выяснили, что представитель арендатора без ведома LDz внес исправления в документ и исправил производственное здание на жилое. А стройуправа приняла здание в эксплуатацию, хотя закон это запрещает — дом находится слишком близко к железной дороге, и по этой территории перевозят нефтепродукты. LDz подал на владельца Invest PR в суд.

Сам Силионов в разговоре с de facto заявил, что полиция ему никаких вопросов не задавала, он ничего не нарушал, а во всем виноват Latvijas Dzelzceļš, с которым на самом деле все согласовывалось.

В рижской стройуправе подтвердили, что в 2014 году дом на улице Ренцену был принят в эксплуатацию — инспектор не нашел нарушений и отступлений от согласованного строительного проекта.