Начат один из первых в Латвии уголовных процессов за вождение в нетрезвом виде
Foto: LETA

В Бауске начат один из первых в стране уголовных процессов за вождение в нетрезвом виде, сообщила агентству LЕТА старший специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня примерно в 8:50 мужчина на автомобиле Volvo S40 не справился с управлением на улице Мазо Салату и съехал с проезжей части. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения 1,95 промилле. За съезд с проезжей части полиция начала дело об административном правонарушении и оштрафовала мужчину на 25 евро.

Также был начат уголовный процесс, так как с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении действует уголовная ответственность за управление автомобилем, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

За вождение в состоянии опьянения виновному грозит конфискация транспортного средства, лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?