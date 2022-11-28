Начат один из первых в Латвии уголовных процессов за вождение в нетрезвом виде

В Бауске начат один из первых в стране уголовных процессов за вождение в нетрезвом виде, сообщила агентству LЕТА старший специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.

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Сегодня примерно в 8:50 мужчина на автомобиле Volvo S40 не справился с управлением на улице Мазо Салату и съехал с проезжей части. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения 1,95 промилле. За съезд с проезжей части полиция начала дело об административном правонарушении и оштрафовала мужчину на 25 евро.

Также был начат уголовный процесс, так как с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении действует уголовная ответственность за управление автомобилем, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

За вождение в состоянии опьянения виновному грозит конфискация транспортного средства, лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет.