Начат уголовный процесс против должностных лиц УДГМ о злоупотреблении служебным положением

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовный процесс по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) при закупке электронного онлайн-регистра избирателей, сообщили агентству LЕТА в БВБ.

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В уголовном процессе оценивается возможное злоупотребление служебным положением двумя должностными лицами УДГМ, а также причастность предпринимателя к поддержке противоправной деятельности.

БВБ провело неотложные процессуальные действия в рамках уголовного процесса, в том числе обыски в помещениях УДГМ.

В ходе процессуальных действий было задержано одно должностное лицо УДГМ. К нему применен статус подозреваемого и меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на выполнение служебных обязанностей. Ко второму чиновнику применен статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

В интересах следствия в настоящее время никакой дополнительной информации не предоставляется.