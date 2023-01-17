Начато досудебное расследование по факту взрыва газопровода в Литве
Foto: DELFI.lt

Сотрудники Главного комиссариата полиции Паневежского уезда совместно с сотрудниками Центра криминальных расследований полиции осмотрели место взрыва газопровода в Пасвальском районе Литвы, собрали вещественные доказательства и начали досудебное расследование, сообщает заведующая подотделом коммуникаций Главного комиссариата полиции Паневежского уезда Одета Юкнюте.

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"Начато досудебное расследование преступного деяния в соответствии с 1 частью 278 статьи Уголовного кодекса Литовской Республики. Тот, кто ненадлежащим образом выполнил техническое обслуживание или ремонт /…/ газопровода, нефтепровода, линий электропередач или связи, если в результате этого был причинен крупный имущественный ущерб, наказывается арестом или лишением свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.

ELTA напоминает, что в пятницу вечером на газопроводе Amber Grid недалеко от Пасвалиса произошла авария. Сообщается, что взрыв произошел вдали от жилых домов. Пожар был потушен оперативно прибывшими на место пожарными.

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