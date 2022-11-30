Начато расследование возможной причастности высокопоставленного сотрудника полиции к происшествию на охоте

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало расследование возможной причастности высокопоставленного сотрудника Государственной полиции к несчастному случаю на охоте, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА информация.

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В отделе по связям с общественностью Государственной полиции агентству LЕТА подтвердили, что в конце прошлой недели в лесу в Стопиньской волости Ропажского края в результате несчастного случая погиб человек, и в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. По первоначальной информации, на охоте также присутствовал сотрудник полиции, поэтому расследование было передано БВБ.

В БВБ более подробной информации о расследовании не предоставили, лишь подтвердив, что начат уголовный процесс, в рамках которого расследуется возможная причастность "сотрудника Государственной полиции высокого ранга".