Начато уголовное преследование за неуплату 45 000 евро налогов: зарплаты платились в конвертах
Foto: LETA

Некое предприятие по производству бетонных и железобетонных изделий платило зарплаты в конвертах. Государству нанесен ущерб в размере 44 669,18 евро. Служба госдоходов передала дело прокуратуре для уголовного преследования.

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С декабря 2017 года по февраль 2018 года компания выплатила 81 943,03 евро неучтенных зарплат. 44 669,18 евро с этой суммы должны были быть выплачены государству в качестве налога.

Уголовный процесс был начат по статьям 217 и 218 Уголовного закона. Уголовное преследование будет начато против одного человека — единственного члена правления компании.

Служба госдоходов напоминает, что борьба с зарплатами в конвертах — ее приоритет в этом году.

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