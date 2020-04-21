Найден гражданин Латвии, пропавший по пути из Бразилии в Ливан

Госполиция сообщает, что установлено место нахождения гражданина Латвии Артура Раудулиса (1991 г.р.), который находился в розыске с ноября прошлого года. С ним все в порядке, он жив и здоров.

Как сообщалось ранее, в последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 15 ноября 2019 года. Артур планировал вылететь из Сан-Паулу (Бразилия) в Париж (Франция), а оттуда далее — в Бейрут (Ливан). К поискам латвийца был также подключен Интерпол.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках мужчины.