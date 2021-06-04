Найден пропавший без вести мужчина (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Участок полиции "Курземе" Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашелся Вячеслав Иванов, ранее объявленный в розыск.

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С мужчиной все в порядке, его жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Вячеслава.

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