Найден пропавший без вести житель Пурвциемса

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашелся Александр Юхновец(1957 г.р.), которого в последний раз видели 16 мая, в 19.30, когда он выходил из своего дома на ул. Иерикю.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
С мужчиной все в порядке, он жив и здоров.
Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Александра.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также