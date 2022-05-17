Найден пропавший без вести житель Пурвциемса
Foto: F64

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашелся Александр Юхновец(1957 г.р.), которого в последний раз видели 16 мая, в 19.30, когда он выходил из своего дома на ул. Иерикю.

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С мужчиной все в порядке, он жив и здоров.

Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Александра.

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