Найден пропавший без вести житель Пурвциемса

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашелся Александр Юхновец(1957 г.р.), которого в последний раз видели 16 мая, в 19.30, когда он выходил из своего дома на ул. Иерикю.

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С мужчиной все в порядке, он жив и здоров.

Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Александра.