Найден пропавший летом прошлого года мужчина

Госполиция сообщает, что нашелся 48-летний Марек Гладышев, который числился пропавшим без вести с августа 2021 года: в последний раз его видели тогда на ул. Твайка.
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С мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает. Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Марека Гладышева.
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