Найдена пропавшая без вести пенсионерка из Риги (ОБНОВЛЕНО)

Участок Тейка Рижского регионального управления государственной полиции сообщает, что нашлась
Олимпиада Зубере (1948 года рождения), которая пропала по дороге ищ больницы.
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С женщиной все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.
Полици благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Олимпиады Зубере.
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