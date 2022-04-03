Найдена пропавшая без вести пенсионерка из Риги (ОБНОВЛЕНО)

Участок Тейка Рижского регионального управления государственной полиции сообщает, что нашлась

Олимпиада Зубере (1948 года рождения), которая пропала по дороге ищ больницы.

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С женщиной все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полици благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Олимпиады Зубере.