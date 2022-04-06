Найдена пропавшая из медучреждения девушка
Foto: F64

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашлась Лейна Набурга (2005 г.р.), которую в последний раз видели в медучреждении на ул. Твайка.

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С девушкой все в порядке, она жива и здорова.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Лейны Набурги.

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