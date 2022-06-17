Найдена пропавшая жительница Саркандаугавы (ОБНОВЛЕНО)

Зиемельский участок РРУП сообщает, что нашлась
Юлия Молотковская (1978 г.р.), которую в последний раз видели 14 июня, когда она в 15.00 вышла из своего дома на ул. Саркандаугавас и пропала.
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С женщиной все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Юлии Молотковской.
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