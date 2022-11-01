Найдено тело мужчины, уехавшего на подводную рыбалку

По информации Госполиции, найдено тело погибшего Анатолия Кузивенкова (1958 г.р.), который пропал 30 октября, отправившись из Риги рыбачить в Эрберге.
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Полиция благодарит всех жителей, оказавших помощь в поисках пропавшего мужчины.
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