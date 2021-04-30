Найдено тело пропавшего без вести 28-летнего мужчины
Foto: F64

По данным Латгальского регионального управления полиции, 29 апреля было найдено тело Яниса Дрейманиса (1993 г.р.), которого в последний раз видели 22 марта, в 11.30 на железнодорожной станции в Ливаны.

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Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках мужчины.

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