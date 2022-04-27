Найдено тело пропавшего в марте без вести 23-летнего мужчины

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, найдено тело Эмиля Науриса Ивулиса, который был объявлен в розыск 23 марта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, в последний раз мужчину видели в волости Наукшену Валмиерского края.

Как отмечают в полиции, следов насильственной смерти на теле не констатировано. Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Эмиля Науриса.