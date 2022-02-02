Найдено тело пропавшего в октябре 41-летнего мужчины

Обновление данных для оплаты абонемента на платный контент DELFI
Добрый день!
DELFI проводит улучшения сервиса и безопасности. Чтобы сделать ваши платежи более удобными и безопасными, пожалуйста, обновите свои платежные данные здесь, на сайте DELFI*. В благодарность за сотрудничество дарим вам абонемент на 8 недель за 1 евро.
*В случае, если вы не обновите данные, абонемент продолжит действовать до окончания оплаченного периода, а следующий платеж может не удасться. Если так произошло, пожалуйста, оформите абонемент заново.
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Что бы удалить профиль Вам необходимо прервать подписку DELFI plus. Это можно сделать в разде аккаунта "Подписка на DELFI plus"
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Atvainojiet!
Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!