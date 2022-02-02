Найдено тело пропавшего в октябре 41-летнего мужчины

Госполиция сообщает, что найдено тело Романа Олисова, который числился пропавшим без вести с осени прошлого года.

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Полиция предполагала, что мужчина мог отправиться в Польшу.

Правоохранительные органы благодарят всех, кто оказывал содействие в поисках Романа Олисова.