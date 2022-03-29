Найдено тело пропавшей осенью прошлого года женщины

Управление уголовной полиции Рижского региона сообщает, что найдено тело Марии Сафаровой (1942 г.р.), которую в последний раз видели в ноябре 2021 года.
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В полиции пояснили, что следов насильственной смерти на теле не констатировано. По делу начато следствие.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках пенсионерки.
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