Найдено тело пропавшей осенью прошлого года женщины
Foto: LETA

Управление уголовной полиции Рижского региона сообщает, что найдено тело Марии Сафаровой (1942 г.р.), которую в последний раз видели в ноябре 2021 года.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В полиции пояснили, что следов насильственной смерти на теле не констатировано. По делу начато следствие.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках пенсионерки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно