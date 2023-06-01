Найдено тело сбитого велосипедиста: подозреваемый задержан, он бросил машину в лесу
Foto: Shutterstock

По информации пресс-центра Госполиции, 31 мая, около 07.00 в Краславском крае на дороге было найдено тело велосипедиста.

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В рамках начатого уголовного процесса полиция начала поиски и к обеду обнаружила в лесу брошенный автомобиль Mazda.

По подозрению в преступлении задержан мужчина. Следствие продолжается.

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