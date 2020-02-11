Налогово-таможенная полиция обнаружила подпольный табачный склад

Сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) во время обыска обнаружили в Земгале подпольное хранилище сигарет.

Как отмечает пресс-центр VID, во время проверки было найдено 33 поддона с заготовками сигарет Prince, 44 поддона с сигаретными фильтрами, девять поддонов с бумагой для фильтров, а также 114 ящиков с табаком. В том случае, если бы товар был реализован на рынке, государству был бы нанесен ущерб в размере 1,2 млн. евро.

По делу начат уголовный процесс в отношении лиц 1992 и 2002 г.р.