Напал с ножом на тестя и получил удар ножом от жены. Мужчине дали 6 лет за попытку убийства

Рижский районный суд в Юрмале приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за попытку убийства. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с холодным оружием на своего тестя, после чего жена нападавшего предотвратила попытку убийства, ударив супруга ножом в спину.

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Сообщается, что нападавший разозлился, поскольку родные запретили ему садиться за руль.

В ходе конфликта нетрезвый мужчина начал угрожать тестю расправой и повалил его на землю, после чего нанес несколько ударов по лицу. Затем нападавший пошел на кухню, где взял нож, которым несколько раз ударил отца жены.

После этого нападавший вновь отправился на кухню, где взял нож еще больших размеров, и продолжил нападение. Попытку убийства удалось остановить его жене. Видя, что муж не реагирует на просьбу остановиться, женщина взяла нож и ударила супруга в спину.

Мужчина получил легкие поверхностные ранения.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с последующим надзором службы пробации на два года.