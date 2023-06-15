Напавшего на юношу с флагом Украины мужчину приговорили к условному тюремному сроку

За нападение на парня с флагом Украины супруг бывшей полицейской Валерий Лазарев приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщил агентству LETA адвокат пострадавшего молодого человека Эгон Русанов.

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На данный момент ожидается полное решение суда и обоснование вынесенного судом приговора. В то же время Русанов считает, что вынесенный приговор является "слишком мягким", поэтому он будет обжалован, поскольку "наказание должно быть таким, чтобы [Лазарев] задумался о том, что он сделал".

Адвокат лично не участвовал в судебном заседании, но он был проинформирован о произошедшем в зале суда. Он был удивлен тем, что Лазарев не извинился перед пострадавшим, а сам выступил против адвокатского бюро с обвинениями в том, что оно использует это дело для получения популярности.

Ранее прокурор Херта Микелсоне просила назначить обвиняемому условное наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а также пробационного надзора.

Прокуратуре не удалось договориться о новом наказании для Лазарева, поэтому дело было передано в суд. Изначально, прошлым летом, прокуратура назначила Лазареву 200 часов общественных работ за нападение на молодого человека. Достичь такого соглашения удалось благодаря тому, что обвиняемый признал свою вину и выплатил требуемую потерпевшим компенсацию морального ущерба.

Однако адвокат пострадавшего обжаловал решение прокурора, а Генеральная прокуратура отменила решение прокурора об упомянутом наказании и уголовный процесс был возобновлен.

В прокуратуре сообщили, что в конце мая 2022 года обвиняемый, руководствуясь национальными мотивами и хулиганскими наклонностями, бесстыже и с открытыми оскорблениями напал на молодого человека, у которого на плечах был флаг Украины. Лазарев нанес юноше "легкие телесные повреждения".

Обвиняемый, находясь в общественном месте, то есть на улице, в присутствии не менее пяти человек, игнорируя общепринятые нормы поведения, осознанно цинично умалял интересы молодого человека, а именно демонстрацию поддержки Украине. После совершения этих действий обвиняемый скрылся с места происшествия.

Потерпевший ранее ходатайствовал о возмещении материального и морального ущерба в размере 6034 евро, которые обвиняемый возместил в полном объеме.

Как сообщалось ранее, 20 мая 2022 года от памятника Свободы до парка Победы в Пардаугаве состоялось шествие "За освобождение от советского наследия". После шествия недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, водитель автомобиля BMW вышел из своей машины и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения, у которого на плечах был накинут украинский флаг.

После инцидента водитель на своем BMW скрылся с места происшествия, но было установлено, что нападавшим был мужчина 1984 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции.

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Полиция потом нашла автомобиль во дворе частного дома, а номерные знаки на транспортном средстве были заменены, чтобы преступник мог скрыть свое местонахождение. Сам нападавший прятался за дымоходом на чердаке своего дома.

В момент нападения в машине вместе со злоумышленником находилась сотрудница полиции. Ее обвинили в бездействии по другому делу, она уволена со службы. Дело полицейской будет рассматривать Рижский городской суд в Видземском предместье в 11 часов 12 сентября.