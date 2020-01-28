Наркоманы ломились в церковь Святой Гертруды: полиция применила электрошокер

Трое наркоманов в разгаре дня пытались вломиться в церковь Святой Гертруды, задевали прохожих и пытались напасть на сотрудника Рижской муниципальной полиции. Чтобы задержать хулиганов, полиция применила тазер.

Как отмечает Degpunktā, об агрессивных мужчинах, которые ломились в храм, РМП сообщили свидетели. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застали хулиганов недалеко от церкви. Изначально компания грубила, вела себя вызывающе и отказывалась пройти к оперативному транспорту. Затем они собрались просто покинуть место происшествия и оказывали сопротивление, поэтому инспектор применил электрошокер.

Почти одновременно с этим на место ЧП прибыл еще один экипаж РМП, и всю компанию задержали. В отношении задержанных начаты административные процессы.